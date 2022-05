Attivato nuovo punto di ripresa al rifugio Città di Mantova (VIDEO)

E' stato attivato un nuovo punto di ripresa webcam stand alone al rifugio Città di Mantova a 3498m slm al Monte Rosa. Una terrazza naturale che dal ghiacciaio del Lys si perde sulla Valle d'Aosta e l'alta Valsesia.

Il progetto "Webcam & Timelapse" della startup umbra Scenari Digitali aggiunge un altro punto di osservazione in quota sull'arco alpino e grazie alla tecnica del timelapse daily, vengono generati brevi filmati giornalieri dall'alba al tramonto. Questo risulta essere molto utile per il monitoraggio delle condizioni meteo e dell'innevamento in quota, un ausilio agli alpinisti ma non solo.

Anche per i non addetti ai lavori, infatti, può rappresentare notevoli vantaggi: può rappresentare un modo per valorizzare il territorio, offrendo la suggestione di essere virtualmente a 3500 metri e vivere l'emozione di un alba o ammirare i colori del tramonto circondato da questo bellissimo territorio.