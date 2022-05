Iniziativa di RICREA per incentivare il riciclo dell'acciaio ad Aosta

Dal 12 al 14 maggio Capitan Acciaio sarà ad Aosta, in Piazza Chanoux, per invitare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo degli imballaggi in acciaio.

Il nuovo viaggio itinerante del supereroe organizzato da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio che fa parte del Sistema CONAI, farà tappa ad Aosta. Dal 12 al 14 maggio Capitan Acciaio si troverà in Piazza Chanoux, per invitare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo degli imballaggi in acciaio.

Nel corso delle tre giornate Capitan Acciaio dimostrerà concretamente che, grazie al riciclo, tutti gli imballaggi in acciaio (come barattoli, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi corona e chiusure) possono tornare a nuova vita sotto forma di nuovi prodotti, spiegando ai varesini quanto sia importante conferirli correttamente attraverso la raccolta differenziata.

“Queste giornate di sensibilizzazione sono uno strumento molto utile per informare i cittadini sulla ‘convenienza ambientale’ del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio, protagonisti di un percorso circolare virtuoso e senza fine - commenta Domenico Rinaldini, Presidente di RICREA –. L’acciaio infatti è un metallo che si ricicla al 100% all’infinito: da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo, gli imballaggi in acciaio possono trasformarsi in nuovi manufatti come binari ferroviari, bulloni o arredi urbani”.

Le proposte includeranno molte attività sia per bambini che per adulti: laboratori ludico-creativi, quiz e giochi per avvicinare al riuso creativo degli imballaggi in acciaio e mettere alla prova la propria cultura sulle buone pratiche di raccolta differenziata. Oltre ai laboratori, nella giornata del 13 maggio, alle ore 11:00, avrà luogo la premiazione per l’impegno nella raccolta degli imballaggi in acciaio e per i risultati raggiunti alla presenza del Presidente di Ricrea, Assessore e del gestore della raccolta differenziata.

Un'ottima occasione per sensibilizzare maggiormente la popolazione nella pratica della raccolta differenziata, aspetto fondamentale per la tutela dell'ambiente. Basti pensare che in Italia nel 2020 sono state complessivamente avviate a riciclo 370.963 tonnellate di imballaggi in acciaio pari al 78% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo (477.677 tonnellate).