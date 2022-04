I cosmetici del dottor Nicola Farmacista di Aosta si vestono di rosa

Lo facciamo con l’orgoglio e la voglia di far conoscere le nostre montagne attraverso le piante officinali che coltiviamo e dalle quali estraiamo i principi attivi presenti nei nostri fitocosmetici. Chi vive in montagna, si sa, ha un carattere particolare: mai domo, a volte poco espansivo, vede nel lavoro e nel suo successo un elemento di gratitudine e di amore verso la propria terra.

La nostra partecipazione al centocinquesimo giro d’Italia parte da qui, dalle similitudini che da subito abbiamo individuato con chi ogni anno macina migliaia di chilometri con la propria bici, con chi, fra fatiche inenarrabili ed una tenacia incredibile, ogni giorno prova a raggiungere il traguardo, professionista o semplice amatore che sia. Partecipare al Giro significa far conoscere al grande pubblico i nostri prodotti, le loro qualità e la loro diversità ben esplicitate da profumazioni immediatamente riconoscibili e da un packaging selezionato.

Per quest’occasione abbiamo “vestito di rosa” cinque prodotti. Si tratta di due prodotti tecnici ed espressamente dedicati al mondo della bicicletta - la Crema SOTTOSELLA e la CICLISTICA - affiancati da tre best seller - il Bagno doccia al miele, timo e calendula, lo Shampoo lavaggi frequenti e il Deodorante intensivo- che per l’occasione si propongono con un’etichetta dedicata e celebrativa.

Ci piace segnalare l'innovativa formula naturale della crema Ciclistica nella quale l'originale ed efficace associazione di arnica, imperatoria, ippocastano e calendula contribuiscono ad un più rapido recupero dopo l'attività sportiva. Nei detergenti la formulazione naturale del bagno doccia offre freschezza e delicatezza, frutto della sinergia di timo di montagna, calendula e miele. Lo shampoo lavaggi frequenti alla stella alpina grazie alla sua delicata e naturale formulazione rispetta i capelli e il cuoio capelluto anche fra chi ne fa un utilizzo quotidiano.

Le formulazioni prendono vita nel Giardino sperimentale di Aosta, un luogo aperto a tutti in cui si può toccare con mano la nostra realtà e dove si possono trovare le diverse varietà di piante officinali utilizzate nei preparati. Il Giro d’Italia è simbolo di unione, immagine di rinascita, esempio di perseveranza. Sono ormai anni che parliamo di resilienza e di resistenza.

Ebbene, la Corsa Rosa accomuna tutti questi concetti e lo fa nel mondo dello sport, che a noi tanto piace.

Il Giro d’Italia quest’anno torna nella “nostra” Valle d’Aosta, con una tappa di montagna che porterà gli atleti a Cogne, splendida località incastonata tra le montagne del parco Nazionale del Gran Paradiso. Una grande soddisfazione per noi e per tutti i Valdostani che siamo certi saranno presenti all’evento. Per tutti questi motivi, quando abbiamo avuto l’opportunità di celebrare la più importante gara ciclistica italiana, non ci siamo tirati indietro.

Perché abbiamo compreso che la nostra sfida è la medesima che ogni ciclista, dall’amatore al professionista, si pone ogni volta che decide di affrontare un nuovo percorso. Perché passione, fatica, sudore, determinazione sono elementi imprescindibili senza i quali nessun obiettivo è raggiungibile.