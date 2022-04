Ad Aosta sequestrati quasi 2 etti di crack, hashish e marijuana

Appostamenti, pedinamenti, registrazioni e video. Da mesi i Carabinieri del gruppo di Aosta tenevano d'occhio un gruppo di piccoli spacciatori nel centro di Aosta, nella zona dell'autostazione di via Georges Carrel, dei giardini pubblici Emilio Lussu, dell'area della Tour du Pailleron e delle mura romane.

Con una serie di misure cautelari, i militari dell'Arma sono intervenuti su un "contesto criminale organizzato operante nella città di Aosta e dedito alla cessione di stupefacenti nelle aree delle stazioni dei pullman e dei treni, dei giardini pubblici Lussu, delle mura romane e degli istituti scolastici della zona".

Il giudice per le indagini preliminari di Aosta ha emesso nove ordinanze di misura cautelare, tra cui un arresto in flagranza di reato (in carcere a Brissogne) nei confronti di un ragazzo di 20 anni, cittadino pakistano e residente a Sarre, trovato in possesso di 150 grammi di hashish e di un bilancino di precisione, oltre a otto divieti di dimora (uno dei destinatari è irreperibile).

Nell'operazione sono stati sequestrati anche due dosi di crack e 29 grammi tra hashish e marijuana.