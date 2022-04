Orsini dice che suo nonno (bambino) ha avuto una vita felice sotto il fascismo…

Il sociologo e professore della Luiss Alessandro Orsini a Cartabianca: “Prima del 1945 in Italia non c’era una democrazia liberale; eppure, mio nonno ha avuto comunque una vita felice”

Dopo aver detto che i bambini “possono vivere felici” sotto una dittatura, spiegando di preferire per loro la vita alla morte anche se vissuta in un regime, Alessandro Orsini rincara la dose nell’ultima puntata di Cartabianca, in collegamento a distanza con lo studio di Bianca Berlinguer. “Prima del 1945 in Italia non c’era una democrazia liberale – ha detto – eppure mio nonno ha avuto comunque una vita felice”. Per aver avuto un’esistenza felice durante il fascismo, il nonno di Orsini deve certamente essere stato fortunato a non appartenere a nessuna delle minoranze discriminate e vessate dal regime di Benito Mussolini, oppure in caso contrario deve aver celato a chiunque la sua vera natura. Una frase che lo ha fatto finire nel mirino di molti sui social, ma non l’unica pronunciata ieri ad aver fatto discutere.

Per aver avuto un’esistenza felice durante il fascismo, il nonno di Orsini deve certamente essere stato fortunato a non appartenere a nessuna delle minoranze discriminate e vessate dal regime di Benito Mussolini, oppure in caso contrario deve aver celato a chiunque la sua vera ...