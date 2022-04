AOSTA: parte il 'Progetto senza frontiere'

Scatta ad Aosta il 'Progetto senza frontiere' con 9 corsi gratuiti di lingua inglese e francese per corsisti dai 18 ai 67 anni, organizzato da En.AIP Vallée D’Aoste.

Questo progetto nasce nell’ambito del Programma Investimenti in favore della crescita e dell' occupazione 2014/20 (FSE). L'obiettivo del progetto è l’alfabetizzazione di base nelle lingue sopra citate, la cui conoscenza è essenziale anche nel nostro territorio per storia/vocazione turistica.

I corsi in partenza da maggio sono i seguenti:

Francese A2 Arvier tot h 40

Francese A2 Aosta tot h 40

Inglese A1 Donnas tot 50 h

Frequenza 5 h a settimana (due incontri da 2,5 h).

I corsi sono rivolti a domiciliati in Valle d'Aosta dai 18 ai 67 anni che possono essere:

In cerca di prima occupazione

Inattivi (non studenti)

Disoccupati alla ricerca di nuova occupazione (o iscritti alle liste di mobilità)

Occupati (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG) Per i corsisti NON OCCUPATI è prevista un'indennità di frequenza.

Al termine del corso verrà data la possibilità di certificazione linguistica in collaborazione con Butterfly English School e Alliance Francaise de la VdA.

Le iscrizioni sono aperte fino al 27 aprile 2022, presso la sede di En.AIP Vallée D’Aoste, in viale dei Partigiani n.18, ad Aosta, previa prenotazione telefonica, al n. di tel. 0165 – 239405, in orario ufficio 9.00 – 12.30. E’ possibile altresì scaricare la richiesta di iscrizione dal sito www. enaipvda.com e inviarla via e-mail a: enaip.vda@acli.it

Per ulteriori informazioni E-mail – enaip.vda@acli.it Tel. 0165 – 239405 - In orario ufficio 9.00 – 12.30