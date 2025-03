Aosta: Dal 10 marzo modifiche temporanee alla circolazione in via Page nei pressi del Quartiere Dora

A partire da lunedì 10 marzo e fino al prossimo 13 giugno, il tratto di via Page compreso tra gli incroci con via Berthet e con via Croix Noire sarà completamente chiuso alla circolazione di veicoli e pedoni. Questa chiusura è necessaria per permettere l’avvio dei lavori di realizzazione di una nuova strada che congiungerà via Lavoratori Vittime del Col du Mont e via Page, un intervento che rientra nell’ambito del programma di "Rigenerazione urbana", finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il progetto mira a migliorare la viabilità e la connettività delle aree coinvolte, contribuendo a rendere la zona più accessibile e moderna.

Durante il periodo di chiusura, che durerà circa tre mesi, sono previsti significativi disagi per la circolazione, ma anche una serie di misure per garantire la sicurezza e la continuità del traffico nelle aree limitrofe. Le autorità competenti, infatti, provvederanno ad affiggere segnaletica adeguata in prossimità delle principali vie di accesso al tratto interessato dai lavori. Queste indicazioni informeranno in modo chiaro i cittadini e gli automobilisti circa la durata della chiusura e forniranno informazioni precise sui percorsi alternativi da seguire.

I mezzi provenienti da via Valli Valdostane e da via Berthet a Ovest, da via Berthet e da via Croix Noire a Nord, e da località Croix Noire a Est, troveranno apposite deviazioni per raggiungere le rispettive destinazioni senza compromettere la sicurezza stradale. Le soluzioni alternative sono state progettate per ridurre al minimo i disagi e per garantire che il traffico venga reindirizzato in modo fluido e senza intoppi, rispettando le esigenze di tutti gli utenti della strada, sia veicolari che pedonali.

Inoltre, le autorità locali chiedono la collaborazione dei cittadini, invitandoli a seguire con attenzione le indicazioni stradali e a prestare particolare attenzione ai cambiamenti temporanei nella viabilità. L'obiettivo finale di questo intervento, seppur comportante qualche disagio iniziale, è quello di migliorare la qualità della vita in questa parte della città, favorendo una mobilità più sostenibile e una migliore fruibilità degli spazi urbani. Nonostante i disagi temporanei, la realizzazione della nuova strada rappresenta un passo importante verso un futuro più connesso e accessibile per tutti.