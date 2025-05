Excenex non è più un desiderio: la Giunta Nuti realizza il parcheggio atteso da 15 anni

Gettata per la costruzione del parcheggio

Dopo anni di attese, promesse disattese e speranze che sembravano destinate a spegnersi, la comunità di Excenex può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Infatti con la gettata sono concretamente iniziati i lavori per la realizzazione del parcheggio frazionale, un’opera attesa da oltre quindici anni che rappresenta molto più di un intervento infrastrutturale: è il segno tangibile della vicinanza dell’Amministrazione comunale alle esigenze quotidiane dei cittadini.

Come spiega con soddisfazione l’assessore ai Lavori pubblici, Corrado Cometto: “Il parcheggio in costruzione a Excenex ha raggiunto un punto significativo di avanzamento, con il getto del solaio di copertura eseguito oggi. È un’opera attesa da oltre 15 anni, che risponde a un’esigenza reale di questa frazione collinare e che andrà a potenziare l’offerta di sosta in un’area storicamente priva di servizi adeguati”.

Un’opera concreta per un territorio troppo a lungo dimenticato, dunque. Ma anche un simbolo della volontà della Giunta Nuti di superare la storica frattura tra centro e frazioni, restituendo dignità e servizi anche alle zone più periferiche del territorio comunale.

“Il progetto – prosegue Cometto – si inserisce in una strategia più ampia di potenziamento della mobilità urbana, che comprende anche la realizzazione dell’autorimessa da 340 posti nel quartiere Cogne, in via Liconi, nei pressi di Corso Battaglione Aosta”.

Due opere diverse, dunque, ma animate da un’unica visione strategica: migliorare concretamente l’accessibilità e la qualità della vita in tutta la città, dal cuore urbano fino alle sue alture.

Il parcheggio di Excenex rientra tra gli assi del progetto “Aosta recupera la sua identità”, finanziato attraverso il “Bando Periferie” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un’occasione colta con prontezza e lungimiranza dalla Giunta Nuti, che ha saputo intercettare i fondi e riavviare un cantiere che giaceva da anni nell’oblio.

L’opera, sviluppata su 1.012 metri quadrati, comprenderà due livelli collegati da una scala in cemento armato rivestita in pietra naturale. Il piano terra, pavimentato con masselli in calcestruzzo a tre colori, offrirà 21 posti auto, mentre il piano interrato ne ospiterà 24, accessibili da una rampa larga 5,5 metri. Entrambi i livelli prevedono posti riservati alle persone con disabilità.

Non mancheranno i servizi: due bagni accessibili, illuminazione a Led con ottiche “cut-off” per limitare l’inquinamento luminoso, e attenzione alla sicurezza e al comfort in ogni dettaglio.

Il costo complessivo dell’intervento è di circa 942 mila euro, finanziato con un mix di risorse: mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, fondi governativi e avanzo di amministrazione comunale.

“Con questo intervento – conclude Cometto ( nella foto a ds con il sindaco GIanni Nuti) – diamo una risposta attesa da anni ai residenti di Excenex, aggiungendo 45 posti auto in un’area strategica, lungo l’asse principale dei collegamenti verso la città e ben servita dalle infrastrutture esistenti”.

In un tempo in cui la politica locale fatica spesso a tradurre le parole in fatti, questa realizzazione parla da sola. E racconta di un’Amministrazione comunale che, tra burocrazia, tagli e sfide tecniche, non ha mai smesso di ascoltare il territorio.

Excenex non è più la frazione dimenticata: grazie alla Giunta Nuti, ritrova finalmente il suo spazio.