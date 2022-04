Savt/Santé primo sindacato nel rinnovo RSU Sanità

Savt Santé 291 voti 8 seggi, Cisl FP 217 6 seggi, Fp Cgil 182 voti, Nursuring Up 180 5 seggi, Uil FPL 94 voti 2 seggi, Nursind 28 voti 1 seggio. Sono i numeri usciti dalle urne per l’elezione delle RSU dell’Usl Valle d’Aosta.

“Desidero ringraziare tutti i candidati e tutti i lavoratori del comparto che hanno dato fiducia alla lista del SAVT Santé assicurando fin d'ora che i delegati rappresenteranno al meglio le loro istanze in un momento particolarmente impegnativo per tutti i singoli dipendenti”. Umberto Nigra, segretario di Savt Santé commenti il risultato elettorale che definisce storico in quanto per la prima volta il Savt risulta il più votato.

Sono stati chiamati al voto i 1769 dipendenti del comparto, ovvero sanitari, amministrativi tecnici, ausiliari; 410 uomini e 1359 donne. I votanti sono stati 1034 (242 donne e 792 uomini), il 58,45% degli aventi diritto, dato da imputare in gran parte alla situazione pandemica.

Sei le liste in competizione per la RSU Aziendale che si rinnova ogni 3 anni.