Giubileo dei Giovani. Per l’attesissimo evento a Roma pubblicato il Vademecum generale

Di Veronica Giacometti - ACI Stampa

E’ stato reso noto dal Dicastero per l’Evangelizzazione un vademecum generale per tutti i ragazzi dal mondo che si recheranno a Roma per il Giubileo dei giovani. L’obiettivo della pubblicazione è che, vista la tanta affluenza, si verifichino “in anticipo orari, luoghi e modalità di accesso agli eventi e a privilegiare l’utilizzo dei mezzi pubblici per gli spostamenti all’interno della città”.

“Al fine di rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e facilitare la partecipazione agli eventi giubilari, si suggerisce di scaricare l’app ufficiale Iubilaeum25”, dicono anche dal Dicastero che accompagnerà i giovani con eventi e celebrazioni dal 28 luglio al 3 agosto.

Martedì 29 luglio dalle ore 9:00 alle ore 18:00 ci sarà un “Dialogo con la città tramite ttività di carattere culturale, artistico e spirituale dislocate in diversi luoghi della città”, infine alle ore 19:00 la Santa Messa di benvenuto in Piazza San Pietro con Papa Leone XIV.

Nelle giornate di mercoledì 30 e giovedì 31 la città di Roma ospiterà diverse attività di carattere culturale, artistico e spirituale nelle principali piazze. Per il dettaglio delle iniziative consultare il sito ufficiale del Giubileo dei Giovani.

Venerdì 1 agosto ci sarà una giornata dedicata alla penitenza. Ci si potrà accostare al sacramento della Confessione presso il Circo Massimo.

Advertisement

“L’ascolto delle confessioni avverrà attraverso 200 postazioni, divise per lingua. I pellegrini che parlano italiano, spagnolo, inglese, francese, portoghese, polacco troveranno delle postazioni nella propria lingua disponibili per tutta la durata dell’evento. Invece i pellegrini che parlano tedesco, ungherese, slovacco, coreano, cinese troveranno delle postazioni nella propria lingua solo in determinate fasce orarie che verranno successivamente pubblicate sul sito ufficiale del Giubileo”, si legge sul Vademecum.

Sabato 2 agosto dalle ore 15:00–20:00 un Momento di intrattenimento con musica e testimonianze presso Tor Vergata. Dalle ore 20:30 alle 21:30 la tanto attesa Veglia di preghiera con il Santo Padre sempre a Tor Vergata con il pernottamento in sacco a pelo presso l’area dell’evento. Un momento che ricorda molto quello delle GMG.

Infin alle ore 09:00 del 3 agosto la Santa Messa presieduta dal Santo Padre a Tor Vergata che chiuderà il grande evento giubilare.

Dal Dicastero fanno sapere che “è fondamentale che il pass sia sempre visibile e non vada perso in quanto contenente il ticket food e il ticket trasporti (qualora il pacchetto acquistato lo prevedesse) ed identifica le persone coperte da assicurazione durante il Giubileo dei Giovani”.

Per gli spostamenti tra le diverse località previste da programma si raccomanda vivamente l’utilizzo del trasporto pubblico, in particolare verso Piazza San Pietro, Circo Massimo e Tor Vergata. Per il Giubileo dei Giovani “è previsto un potenziamento delle linee di trasporto interessate”.

Durante il Giubileo dei Giovani tutti i gruppi avranno l’opportunità di attraversare le Porte Sante delle Basiliche Papali senza necessità di prenotazione. Vista l’elevata affluenza prevista, “si invita tuttavia a mettersi in cammino con pazienza e spirito di accoglienza, pronti ad affrontare eventuali code e tempi di attesa”.

https://www.iubilaeum2025.va/ qui si può scaricare il vademecum con tante info utili.