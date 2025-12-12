Papa Leone XIV: "Abbiamo bisogno di autentiche testimonianze di gentilezza umana e carità"

"Sono lieto di incontrarvi tutti oggi. È sempre una gioia trovarmi tra persone come voi che mettono i loro talenti, la loro visione e le loro convinzioni morali al nobile servizio della fratellanza umana. Come ben sapete, il Premio Zayed per la Fratellanza Umana è nato da un momento cruciale del dialogo interreligioso: la firma del documento sulla fratellanza umana da parte di papa Francesco e del Grande Imam Ahmed Al-Tayeb, con il sostegno di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan" così papa Leone XIV ai ai Membri della Commissione del “Zayed Award for Human Fraternity 2026” ricevuti in udienza stamane.

"In un tempo segnato da crescenti conflitti e divisioni, abbiamo bisogno di autentiche testimonianze di gentilezza umana e carità che ci ricordino che siamo tutti fratelli e sorelle. Le parole non bastano" così continua il pontefice. Ricorda poi la recente Dilexi te: "Rimanere nel regno delle idee e delle teorie, senza riuscire a esprimerle attraverso frequenti e concreti atti di carità, finirà per indebolire e sbiadire anche le nostre speranze e aspirazioni più care" conclude il pontefice.