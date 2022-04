Il Dipartimento Pari opportunità di Lega VdA organizza un corso di difesa personale

I corsi si terranno nei mesi di giugno e luglio prossimi per un totale di 2 lezioni settimanali per complessive 16 ore. I giorni settimanali e il luogo, presumibilmente nella cintura della città di Aosta, verranno concordati con gli aderenti nella prima riunione successiva alla data di scadenza delle adesioni.

«Il Krav Maga - spiega la responsabile regionale del Dipartimento Pari Opportunità Raffaella Foudraz - ha una filosofia che enfatizza l'aggressività e le simultanee manovre difensive e offensive ed è noto per l'attenzione alle situazioni del mondo reale e per la sua estrema efficienza. Come sappiamo, nel nostro Paese sono sempre più frequenti i casi di violenza sulle donne e sugli uomini, anche tra le mura di casa. Unitamente al codice rosso, di cui la Lega è stata promotrice in Parlamento, i corsi di difesa personale possono essere un aiuto per le donne e gli uomini in difficoltà».

SEGUE DOPO LOCANDINA

Il Krav Maga è un'arte marziale di origine israeliana che si è sviluppata originariamente per contrastare le aggressioni antisemite negli anni Sessanta e che poi è stata successivamente adottata dalle forze di difesa israeliane.

Il krav maga deriva da una combinazione di tecniche provenienti da boxe, wrestling, aikido, judo, karate, kung-fu e combattimento da strada.

Questo sistema, adattandosi alle caratteristiche e dinamiche personali e proponendo situazioni comuni reali e diversificate, non ha particolari controindicazioni, fermo restando che deve essere eseguito sotto supervisione di insegnanti specializzati.

Le adesioni si ricevono entro il 30 aprile 2022 contattando il numero 349 2329535. In allegato trovate locandina dell’evento.