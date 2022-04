Aerostazione dell'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe, dopo anni di abbandono si sblocca la costruzione

Dopo anni di abbandono, si sblocca la costruzione della nuova aerostazione dell'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe, alle porte di Aosta. Oggi è stata pubblicata la gara per l'aggiudicazione dei lavori di completamento dell'opera, per un importo a base d'asta di 7.390.255 euro.

Lo comunica in una nota l'assessorato alle Opere pubbliche della Regione Valle d'Aosta. I tempi di esecuzione, "al netto di imprevisti in sede di aggiudicazione", sono di 447 giorni, con avvio possibile dei lavori entro l'autunno 2022.



"Grazie agli ulteriori passi avanti nel completamento della struttura, l'intervento dell'aerostazione è stato stralciato dall'elenco delle opere incompiute, in quanto avviato nell'ambito della programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2022-2024" dice l'assessore Carlo Marzi. Che aggiunge: "Come previsto nel Documento di economia e finanza regionale, lo sviluppo del sistema aeroportuale regionale prevede di favorire l'incremento delle attività istituzionali e per gli operatori di aviazione generale quali, tra le altre, di protezione civile e di elisoccorso, lavoro aereo, voli di Stato e voli business, voli turistici a motore, volo a vela e pratica con droni.

È previsto, nel contempo, di dotare lo scalo anche di procedure di arrivo e partenza strumentali basate sulla navigazione Gps (Rnav), per l'eventuale attivazione di un segmento di volo commerciale"