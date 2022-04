Parco Naturale Mont Avic: Daniele Stellin è il nuovo direttore

Dopo più di trent’anni di onorato servizio, il 1° marzo 2022 è andato in pensione il dott. Massimo Bocca, storico Direttore del Parco Naturale Mont Avic.

Dallo scorso 1° aprile gli succede il dott. Daniele Stellin, laureato in Scienze naturali all’Università degli Studi di Pavia e impiegato da diversi anni al Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca in Valle d’Aosta.

Il primo parco naturale regionale dopo quello del Gran Paradiso, è stato creato nel 1989 e accoglie molti turisti ed escursionisti che giungono in questo posto da ogni parte per immergersi nella natura.