Moda 2022: torna il vintage, una passione senza tempo

Nel mondo della moda le tendenze sono cicliche: sono capaci di sparire per anni e anni, per poi ripresentarsi in forme nuove e rielaborate. Questa è una regola che vale anche per il vintage, con una serie di capi e di tessuti che sono improvvisamente tornati in auge, con un pizzico di novità per renderli più attuali e in linea con i tempi di oggi. Vediamo quindi di approfondire la moda vintage, il suo impatto sul settore del fashion targato 2022 e alcune delle opzioni più interessanti.

Ritorno al passato: la moda vintage protagonista del 2022

Sarà un 2022 all’insegna del revival, e lo si è già capito abbondantemente dando uno sguardo agli eventi più importanti a livello globale, come nel caso della tanto attesa notte degli Oscar. Le passerelle hanno infatti sottolineato quanto il vintage piaccia non solo agli stilisti, ma anche ai VIP di tutto il globo. Si parla di abiti e di accessori che, come anticipato poco sopra, vengono riproposti con un pizzico di novità, ma in grado di rispettare la propria natura in salsa retrò. Naturalmente, dalla tv alle case degli italiani il passo è breve, con la distanza di un semplice click del mouse.

Non a caso, dopo gli eventi e le passerelle la rete ha messo a registro un boom di ricerche inerenti a questo o quell’abito, agli accessori e alle scarpe d’antan. Per ora va molto di tendenza la moda anni ’60 e ’70, con alcuni marchi come Gucci che hanno pescato a piene mani dagli abiti iconici di quei tempi. D’altronde la moda vintage non passa e non passerà mai di moda, per un motivo molto semplice: certi decenni hanno condensato negli abiti e negli accessori alcuni elementi dal fascino evergreen, come lo stile cowgirl, insieme alle famose fantasie psichedeliche degli anni Sessanta.

Fra gli accessori vintage spiccano soprattutto gli orologi

Non solo abiti ma anche accessori, e da questo punto di vista gli orologi diventano i grandi protagonisti di questo periodo di riscoperta del vintage. Si tratta in realtà di un trend partito nel 2020, dato che durante il lockdown tantissime persone hanno scelto di dedicarsi al collezionismo dei segnatempo, specialmente se si parla dei modelli di lusso, visti anche come un investimento a colpo sicuro.

I più ricercati sono i modelli dal taglio autenticamente classico e vintage, come nel caso dell’IWC Portofino, famoso per le sue linee eleganti e senza tempo e acquistabile presso le migliori gioiellerie. Per quel che riguarda i dati, basti pensare al fatto che – nel 2020 – il mercato degli orologi vintage ha messo a segno un clamoroso +41%, con un aumento intorno alle 500 mila unità vendute. Come detto, non solo moda ma anche investimento, dato che si parla di prodotti il cui valore aumenta nel tempo.