Programmata chiusura notturna a Montjovet strada statale 26

Per consentire l’esecuzione degli interventi, la statale sarà chiusa al traffico tra il km 65,800 e il km 66,100 nelle due notti comprese tra giovedì 7 e sabato 9 aprile nella fascia oraria 21:00 – 6:00. Tra le 8:00 e le 18:00 di venerdì 8 e sabato 9 aprile lungo il tratto sarà invece in vigore il senso unico alternato.

Gli interventi in programma consistono nella risagomatura della parete rocciosa tramite il taglio degli spuntoni di roccia.

Durante la chiusura, limitata alle ore notturne per contenere i possibili disagi al traffico, i veicoli leggeri saranno indirizzati sulla rete locale con deviazione all’altezza di Dialley e Montjovet. I mezzi pesanti potranno usufruire della A5 tra Verres e Chatillon/Saint-Vincent.

