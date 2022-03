Aggredisce passanti nel centro di Aosta, arrestato

Il giovane, senza motivo alcuno, ha dapprima percosso una ragazza a lui sconosciuta, procurandole lesioni per cui le venivano diagnosticati 30 giorni di prognosi e, successivamente, si è gettato sull’auto di una donna che si era fermata con l’auto e che, dopo aver assistito alla scena, lo stava seguendo mentre chiamava il numero di emergenza, strattonandola e prendendo a calci e pugni la sua autovettura. Inoltre, ha afferrato il carrello carico della spesa di un’altra donna e l’ha lanciato, rovesciandolo, in mezzo alla strada.

Gli Agenti della Squadra Volante sono intervenuti prontamente ed hanno intercettato l’uomo in questo centro cittadino, dopo che lo stesso aveva cagionato danni al dehors di un ristorante; alla vista dei poliziotti l’uomo andava in escandescenze opponendo resistenza al controllo, oltraggiandoli e minacciandoli di morte.

Veniva quindi immobilizzato ed accompagnato in Questura, dove veniva dichiarato in arresto per i reati sopra descritti.

Il giovane, già arrestato e denunciato in passato per reati simili e per spaccio di stupefacenti, è stato recluso nella Casa Circondariale di Brissogne, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.