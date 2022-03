Mercoledì 30 marzo l’ultimo saluto terreno a Philippe Favre

Si svolgerà mercoledì alle ore 14,30 nella chiesa di Sant’Orso ad Aosta il funerale di Philippe Favre, guida alpina di 41 anni, figlio del vice presidente del Consiglio, Renato Favre. L’incidente si è verificato nella zona poco a monte del villaggio di Thouraz, sulla collina di Sarre.

I vigili del fuoco erano intervenuti in località Duvet, ad Aosta, per la segnalazione di un parapendista in difficoltà, per poi rientrare in caserma per un falso allarme. Poco più tardi, la seconda segnalazione, a poco più di 2,5 chilometri di distanza dalla precedente.

Sul posto hanno operato, oltre ai vigili del fuoco, il soccorso alpino valdostano, il 118, il personale del corpo forestale e la polizia locale. La procura di Aosta ha aperto un'inchiesta per accertare cause e dinamina del mortale incidente.