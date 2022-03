Definite l’Attività Socio-sanitaria erogata presso strutture residenziali di Perloz, Variney e Morgex

L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali informa che oggi la Giunta ha approvato le indicazioni all’Azienda USL della Valle d’Aosta finalizzate alla prosecuzione delle attività socio-sanitarie erogate presso le strutture di Perloz e di Variney, a decorrere dal termine dello stato di emergenza, sulla base del fabbisogno regionale individuato in accordo con l’Azienda USL medesima, nonché per l’avvio, a partire dal 2023, di attività socio-sanitaria anche presso la struttura residenziale di Morgex.

Nello specifico, si tratta dell’avvio della riorganizzazione delle strutture residenziali socio-sanitarie ai fini di aumentare i posti per l’accoglienza di assistiti con bisogno di cure residenziali estensive nonché per l’accoglienza degli assistiti con bisogno di cure intensive ad elevato impegno sanitario.

Con questo atto, quindi, a decorrere dal termine dello stato di emergenza, vengono approvate le seguenti misure: la prosecuzione a tempo indeterminato, presso la struttura residenziale sita nel Comune di Perloz, per 18 posti, dell’attività socio-sanitaria di cure residenziali estensive; la proroga dell’attuale regime di attività presso la struttura residenziale di Variney per garantire, fino a esaurimento del bisogno, l’assistenza dei pazienti positivi al Covid19 e, successivamente, l’attivazione presso la stessa struttura di un nucleo di cure residenziali estensive per un totale di 21 posti letto oltre a 10 posti letto riservati a trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale, a elevato impegno sanitario; l’attivazione, a partire dal 2023, nella struttura residenziale di Morgex, di 15 posti letto di cure socio-sanitarie residenziali estensive.

“Questo atto consente di attivare l’attività socio-sanitaria residenziale nelle strutture di Perloz e Variney così da decongestionare le strutture ospedaliere”, sottolinea l’Assessore alla Sanità, Roberto Barmasse. “Potremo disporre – aggiunge - di ulteriori posti letto nelle due strutture a cui si aggiungeranno, a partire dal 2023, ulteriori 15 a Morgex per l’attività socio-sanitaria che ad oggi non sono utilizzati.”