Verrès è in gara nell’edizione 2022 de ‘Il Borgo dei Borghi’

E' possibile esprimere un voto al giorno sul sito di RaiPlay, per il video del Comune di Verrès, in competizione per la nona edizione del programma televisivo “Il Borgo dei Borghi”, che ha l’obiettivo di far scoprire ai telespettatori alcuni tra i borghi d’Italia più belli, attraverso un concorso che vede protagoniste tutte le 20 regioni d’Italia.

La vetrina promozionale è unica sia per il nostro borgo che per l’intera regione, che Verrès rappresenterà con grande orgoglio: pertanto Vi invitiamo tutti a registrarvi su RaiPlay. Il voto via rete è gratuito. Si può votare una volta al giorno fino alle ore 23:59 di domenica 3 aprile 2022 sul sito https://www.rai.it/<wbr></wbr>borgodeiborghi/ fino alle ore 23:59 di domenica 3 aprile 2022.