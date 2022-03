Solidarietà Cgil-Cisl-Uil VdA pro emergenza guerra Ucraina

3.650 euro raccolti dalla vendita di oltre 500 mimose in poche ore. È il risultato ottenuto da Cgil-Cisl-Uil nella giornata dell’8 marzo. “Questi soldi - spiegano i segretari confederali di Cgil-Cisl-Uil Valle d’Aosta- verranno utilizzati per attività legate all’emergenza, provocata da questa assurda guerra, che mette in condizioni di difficoltà donne, bambini, giovani e anziani. Abbiamo pensato a un’azione mirata, così abbiamo deciso di dare agli alpini di Aosta ( Carlo Bionaz), l’intera somma raccolta nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne".

I fondi saranno utlizzati fondi servirà per acquistare presidi medici, medicinali e alimentazione infantile, che verranno portati in Ucraina dai nostri alpini - in collaborazione con le penne nere della regione Lombardia - a favore della popolazione civile, in particolare donne e bambini, duramente colpita da questa guerra, che - ribadiscono i sindacati - deve essere fermata immediatamente.