Le cripto-attività non sono adatte ai consumatori, sono molto rischiose e speculative, i consumatori rischiano di perdere tutto il denaro investito.Con una nota congiunta, le autorità europee di vigilanza (EBA, ESMA e EIOPA) avvertono i consumatori che «numerose cripto-attività sono altamente rischiose e speculative. Queste cripto-attività non sono adatte per la maggior parte dei consumatori al dettaglio come investimento o mezzo di pagamento o scambio».

Rischi cripto-attività

Si può perdere tutto il capitale investito. I prezzi possono aumentare e diminuire con grande velocità e in brevissimo tempo. È facile cadere vittima di truffe, frodi, errori operativi o attacchi informatici. È improbabile avere un qualche diritto al risarcimento se l’investimento andasse male. Le cripto-attività possono essere definite come «una rappresentazione digitale di valore o diritti che possono essere trasferiti e archiviati elettronicamente, utilizzando la tecnologia del registro distribuito o una tecnologia simile».

Le più note sono sicuramente i bitcoin, ma non ci sono solo questi. Le cosiddette valute virtuali (o valute digitali o cripto-attività o criptovalute) sono rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, negoziate o archiviate elettronicamente.

Quindi sono un oggetto completamente digitale (nascono, vivono e sono custodite elettronicamente), che non ha un controvalore nell’economia reale, a meno che queste valute non siano accettate come mezzo di scambio». (Fonte: L’Economia per tutti).

Le banche centrali non controllano le cripto-attività e il quadro normativo è ancora incerto. Non sono dunque investimenti adatti a chi cerca una modalità di risparmio sicura. Perché vale la regola base che ad ogni rendimento alto corrisponde anche un alto rischio.

Le autorità di vigilanza europee segnalano un interesse crescente dei consumatori nei confronti delle cripto-attività, specialmente quando prospettano alti rendimenti. E temono che un numero crescente di persone acquisti monete virtuali e cripto-attività con l’aspettativa di avere un alto o rapido rendimento senza essere a conoscenza dei rischi, che sono molto alti.

A oggi ci sono più di 17 mila cripto-attività distinte, alcune indicate come monete virtuali o valute virtuali o token digitali. Le più importanti includono bitcoin ed ether, che insieme rappresentano circa il 60% della capitalizzazione di mercato totale delle cripto-attività. Molte cripto-attività sono soggette a movimenti di prezzo improvvisi ed estremi e sono speculative perché il loro prezzo spesso dipende esclusivamente dalla domanda dei consumatori (ad esempio, potrebbero non esserci attività di copertura o altro valore tangibile). Si potrebbe perdere un’enorme quantità o addirittura tutto il denaro investito.

I movimenti estremi dei prezzi significano anche che molte cripto-attività non sono adatte come riserva di valore e come mezzo di scambio o pagamento. Altro elemento che i consumatori devono avere a mente è l’assenza di protezione. La maggior parte delle cripto-attività, dei servizi e prodotti associati non è regolamentata nella Ue e dunque non ci sono i diritti e le tutele dei consumatori, quali denunce o meccanismi di ricorso.

Le cripto-attività rimandano inoltre a prodotti molto complessi, con caratteristiche che possono far aumentare le perdite in caso di andamento sfavorevole dei prezzi. Ci sono rischi di manipolazione del mercato, scarsa trasparenza dei prezzi, scarsa liquidità.

Ci sono violazioni, rischi operativi e problemi di sicurezza collegati ad attacchi informatici o alla perdita delle chiavi private che danno accesso a queste attività. Le autorità di vigilanza europee segnalano poi il rischio di frodi e attività dolose.

Esistono numerose cripto-attività false e truffe; si dovrebbe essere consapevoli che il loro unico scopo è quello di privare i consumatori del loro denaro utilizzando diverse tecniche, ad esempio il phishing.