In Valle d'Aosta 2.800 controlli ed una sola sanzione nell'ultima settimana

Sono stati oltre 2.800 le persone controllate dalle forze dell'ordine in Valle d'Aosta nell'ultima settimana, da lunedì 14 a domenica 20, per il rispetto della normativa contro la diffusione del Covid.



Da oltre 7.000, i controlli sono scesi a 2.740 verso le persone e a 77 per attività commerciali ed esercizi pubblici; l'unica sanzione comminata è stata ad una persona scoperta a violare l'isolamento fiduciario previsto per la positività al covid.