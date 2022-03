Bataille de reines: A Alouette, Coccinelle, Marengo la prima eliminatoria

Il debutto delle eliminatorie 2022 delle Batailles de reines, con il primo appuntamento primaverile in località Crestella di Donnas, è coinciso con il debutto del pagamento per assistere ai "combat" tra mucche. Il pubblico ha risposto, gli allevatori anche. Le bovine iscritte nelle tre categorie sono state 99, nell'arena erano presenti oltre 1.000 persone.

In prima categoria ha vinto il "bosquet" di regina "Alouette" (642 chilogrammi) di Piero Busso di Donnas, che in finale ha battuto "Shakira" (672 chili) di Jean-Antoine Maquignaz di Valtournenche, dove è sindaco. Terze hanno chiuso "Malibu" (715) di Didier Millesi di Perloz e "Severa" (742) di Fulvio Follioley di Donnas, che hanno strappato il pass per la finale regionale di ottobre ad Aosta.





In seconda categoria ha vinto "Coccinelle" (549) di Maquignaz, davanti a "Italia" (568) di Chiara Munari di Arvier; terze "Fingal" (556) di Stefano Mecceri di Champdepraz e "Londre" (564) di Edy Vacher di Fontainemore.

Nel terzo peso il successo è andato a "Marengo" (506) della società Laris di Verrès su "Briga" (503) di Luigi Mus di Châtillon; terze "Moncler" (512) di Andrea Clerin di Pont-Saint-Martin e "Poudre" (498) di Valentina Ducler di Champorcher.