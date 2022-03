Aosta: Il 22 marzo prelievo gratuito dalle Case dell’Acqua

Nella giornata di martedì sarà possibile prelevare gratis l'acqua, sia naturale, sia frizzante, dalle tre Case dell'acqua posizionate sul territorio comunale e gestite dalla società Quendoz srl. Si trovano in piazza Ermelinda Ducler, lato corso Battaglione Aosta; in via Clavalité, nel parcheggio pubblico in prossimità della caserma della guardia di finanza, e in viale della Pace. Le Case dell'acqua sono impianti per l'erogazione di acqua refrigerata dell'acquedotto comunale, microfiltrata, che può essere prelevata sia con tessere che con monete al costo di 5 centesimi di euro al litro.



Nel 2021 le strutture di Aosta hanno erogato in tutto oltre 391.000 litri d'acqua. Il chiosco più utilizzato stata quello di piazza Ducler, che ha erogato, tra acqua naturale e frizzante, poco meno di 200.000 litri. "I prelievi d'acqua nelle tre Case garantisce un notevole risparmio in termini di imballaggi non inviati a smaltimento con ricadute significative sull'ambiente- sottolinea il Comune di Aosta- e in particolare lo scorso anno il risparmio presunto è stato equivalente a circa 261.000 bottiglie di plastica da un litro e mezzo".



"Al netto dei miglioramenti che sono sempre possibili, con particolare riferimento alla dispersione idrica causata dalle perdite dell'acquedotto in alcuni tratti vecchi, il servizio erogato dal Comune non può che essere giudicato positivamente- dice l'assessore alla Gestione del territorio, Corrado Cometto-sia in termini di qualità dell'acqua sia quanto alla capacità di intervento e di investimento nello sviluppo della rete".