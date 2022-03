Riprende dalle ore 14 alla Parrocchia di Saint Martin de Corleans la raccolta di aiuti umanitari

La parrocchia di Saint Martin des Corleans riapre la raccolta di aiuti umanitari per l'Ucraina.

Da Mercoledì 16 marzo è nuovamente possibile consegnare presso l'area di accoglienza situata nel cortile interno della chiesa. Con orario 09:00-12:00/14:00-18:00.

la raccolta sarà aperta esclusivamente a:Generi alimentari a lunga conservazione non in vestro: tutto compresi pasta/riso e CIOCCOLATO;

Materiali per il primo soccorso;

Medicinali in confezione integra, nello specifico, ci sarebbe necessità di reperire antidiarroici, fermenti lattici, farmaci per il trattamento delle ustioni, farmaci da banco per adulti e pediatrici, antibiotici di tutti i generi;

Torce, batterie, pannolini, assorbenti da donna e piatti in plastica rigida (riutilizzabili);Offerte in denaro. NO VESTITI.

La raccolta era stata sospesa poiché ci si era trovati in difficoltà nel reperire mezzi di trasporto idonei.

Anche questa volta, la comunità valdostana si è resa disponibile rispondendo ai molteplici appelli, presentando alla parrocchia soluzioni idonee.

Nel fine settimana, partirà da Aosta un autobus carico di aiuti, diretto a Chisinau, località in cui si trova il principale centro di raccolta rifugiati, nel cuore della Moldavia. Con esso partiranno alcuni volontari della parrocchia per consegnare personalmente ciò che viene generosamente donato, e che torneranno indietro con circa 50 rifugiati.