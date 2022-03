Tre alpinisti recuperati sul Monte Rosa dal soccorso alpino valdostano

S'è concluso da poco un intervento del Soccorso alpino valdostano sul Monte Rosa, si è trattato del recupero di tre alpinisti di nazionalità ungherese in difficoltà a quota 3200 mt.



Gli alpinisti hanno richiesto l’intervento poco dopo le 12 di oggi a causa dell’impossibilità di rientrare a valle in sicurezza dovuta alla forte nevicata (avevano pernottato al rifugio Capanna Gnifetti a quota 3600 mt) e ad un piccolo infortunio occorso ad uno di loro.



Una squadra via terra composta dai tecnici del Soccorso Alpino valdostano (stazione di Gressoney) e da soccorritori del Sagf e del Cnsas di Alagna li ha raggiunti ed accompagnati nella discesa fino alla stazione di arrivo dell’impianto di Salati/Indren.



I tre sono in buone condizioni fisiche e non hanno avuto necessità d'intervento sanitario, impossibile l'impiego dell'elicottero a causa delle condizioni meteo avverse e della scarsa visibilità in quota.