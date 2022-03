Proposta d’introdurre il Garante per la tutela delle persone con disabilità

Il gruppo consiliare Lega Vallée d’Aoste e il Gruppo misto hanno depositato la proposta di legge “Disposizioni in materia di Garante per la tutela delle persone con disabilità”: l’obiettivo è l’introduzione di una figura nuova nel panorama valdostano, il Garante per la tutela delle persone con disabilità, che avrà il compito di promuovere la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, residenti o domiciliate nel territorio regionale.



Nello specifico sarà compito del Garante per la tutela delle persone con disabilità: vigilare sull’assistenza alle persone con disabilità; promuovere la sensibilizzazione al pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità nonché la sua piena inclusione; promuovere interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione a danno della persona con disabilità; promuovere azioni di prevenzione di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso a danno della persona con disabilità; vigilare affinché siano garantite alle persone con disabilità pari condizioni in ambito lavorativo; promuovere la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità.



«Quella che presentiamo è una proposta che riteniamo importante per tutelare i più deboli - dichiara Andrea Manfrin, capogruppo della Lega Vallée d’Aoste e primo firmatario dell’iniziativa - e che introduce una figura che in Valle d’Aosta mancava. Con la sua approvazione, che auspichiamo avvenga in tempi brevi e che possa trovare ampia condivisione, potremo dare finalmente un punto di riferimento a quelle persone e a quelle famiglie che spesso chiedono di essere ascoltate e non compatite».