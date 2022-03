Risposta dei Comuni alla richiesta di disponibilità per l’accoglienza di profughi Ucraini

Sono già 27 i Comuni valdostani che hanno fornito riscontro all’indagine attivata dal Celva e dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta per monitorare la disponibilità di strutture, alloggi e spazi - pubblici e privati – in vista dell’arrivo di eventuali profughi.

Nei giorni scorsi i Comuni hanno avviato la ricognizione sul territorio chiedendo ai cittadini di segnalare la disponibilità di alloggi non utilizzati o la possibilità delle famiglie di ospitare eventuali profughi in arrivo dalle zone di guerra.

Gli Enti locali valdostani hanno prontamente messo a disposizione palestre e centri polivalenti, per l’eventuale accoglienza di emergenza a fronte di un arrivo in massa di profughi, oltre a spazi attrezzati di proprietà comunale; i cittadini hanno segnalato. con grande generosità, la disponibilità di alloggi di varie tipologie, dalle intere abitazioni fino ai posti letto in stanze condivise all’interno delle famiglie.

Filippo Gerard, predidente Adava, l'associazione albergatori in prima linea per l'accoglienza dei profughi ucraini

Sono già stati segnalati oltre 60 spazi e strutture disponibili: il Celva sta fornendo supporto alla Protezione civile per l’ordinamento delle disponibilità e per l’organizzazione di sopralluoghi sul territorio.

La ricognizione dei Comuni, unita all’Avviso pubblico emanato dalla Regione e all’analoga iniziativa di ADAVA, prosegue, con l’obiettivo di sensibilizzare ancor più la popolazione, in vista dell’eventuale arrivo di ondate di profughi dalle zone del conflitto.