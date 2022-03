Tempi e investimenti per il collegamento Pila-Cogne

È stata presentata, da pochi mesi, la realizzazione della nuova telecabina tra Pila e il Couis: è il primo passo verso un collegamento tra il comprensorio sciistico di Pila e il comune di Cogne? Lo chiede Stefano Aggravi (Lega) in un'interpellanza che sarà discussa nel Consiglio regionale, convocato mercoledì e giovedì, a partire dalle 9, per trattare un ordine del giorno composto da 44 oggetti.

L'assemblea nominerà anche i revisori dei conti per il controllo del rendiconto 2021 della Regione. Vista la situazione di emergenza Covid-19, l'adunanza non è aperta al pubblico, ma è trasmessa sul canale YouTube del Consiglio e sul canale Tv Vallée, al numero 13 del digitale terrestre.

Tra le 21 interpellanze depositate, la Lega chiede informazioni sui problemi statici del viadotto che collega Quincinetto e l'autostrada A5 alla statale 26; sulle iniziative per il rilancio della Maison du Val d'Aoste di Parigi; sulla parificazione stipendiale e previdenziale tra i corpi regionali e nazionali dei vigili del fuoco e dei forestali; sul disegno di legge nazionale a favore delle aree montane con riferimento alla fiscalità montana. Pla chiede notizie sulla possibilità di avviare un progetto di elibike. Il Pcp chiede notizie sui ritardi nei procedimenti di accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

Mauro Baccega (gruppo misto) chiede quali saranno le azioni per ottenere l'autorizzazione di immissioni di specie ittiche non autoctone a sostegno della stagione di pesca. Infine, sarà discussa una mozione presentata dal Pcp con la quale si vuole impegnare il governo regionale a concludere gli approfondimenti sulla sostenibilità economica dell'acquisizione del castello di Introd e a individuare le risorse finanziarie per l'esercizio del diritto di prelazione da parte della Regione.