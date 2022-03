Il Circolo valdostano della stampa fa il punto sull’università della terza età

Il Circolo valdostano della stampa invita tutti i cittadini interessati e gli organi d’informazione all’incontro che avrà luogo ad Aosta il 22 marzo dalle 20 nel ristorante ‘Intrecci’ in via Binel sul tema ‘Università terza età Valle d’Aosta: facciamo il punto’ rispondente ad una problematica di grande rilevanza comunitaria soprattutto in tempo di pandemia.



Oratrici della serata la presidente Iris Morandi e la direttrice didattica Caterina Sergi, che presenteranno la storia e le dinamiche socio-culturali relative alla quale farà seguito un dibattito. Era il 1981 quando Giovanni Pezzoli ebbe l’idea di proporre in Valle d’Aosta l’Università della terza età come avvenuto in Francia e a Torino, cui seguì la realizzazione pratica da parte di Franco De Grandis, esemplare presidente insieme a Vittorio de la Pierre.