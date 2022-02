Vandalismo a Pont-Saint-Martin, gettato nel torrente Lys il simbolo del carnevale

Un atto vandalico ha colpito nella notte il simbolo del Carnevale di Pont-Saint-Martin: è stato sganciato il perno che teneva ancorato il diavolo allo storico ponte romano nel centro del paese. Il fantoccio di tre quintali è così caduto nel torrente Lys. Nel pomeriggio sarà recuperato e rimesso in sesto, pronto per essere bruciato, come da tradizione, domani sera alle 20.30 durante uno spettacolo di luci e colori aperto al pubblico.



"I fatti sono avvenuti intorno alle 2.30 di questa notte - commenta il sindaco di Pont-Saint-Martin Marco Sucquet-. Già nel '92 lo avevano bruciato in anticipo, ma lì si trattava di uno scherzo, questa volta siamo davanti ad un vero e proprio atto vandalico ad opera di qualche buontempone". L'episodio sarà denunciato alle forze dell'ordine che, visionando le registrazioni delle telecamere della vicina piazza, tenteranno di risalire ai colpevoli.