Solidarietà dai sindaci valdostani alla comunità ucraina

Solidarietà ai sindaci e agli amministratori ucraini arriva anche dal Celva, il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta, che in una nota condanna "l'uso della violenza, in ogni sua forma. Il dialogo tra istituzioni e il confronto costruttivo sono in questo momento strumenti imprescindibili per garantire stabilità, democrazia e pace".



"In queste ore - aggiunge la nota - in cui si susseguono tragiche notizie dal fronte ucraino e in una fase di crescente apprensione a livello internazionale, gli enti locali valdostani esprimono la propria vicinanza e il proprio sostegno a tutta la comunità ucraina così duramente colpita".