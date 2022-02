Premiati cinque artigiani aspettando la Fiera di Sant'Orso

Aspettando la Fiera di Sant'Orso, che è stata rinviata da gennaio ad aprile sia a Donnas che ad Aosta, per la prima volta la Regione ha organizzato dei premi-acquisto destinati a cinque opere dell'artigianato valdostano di tradizione e consegnati nel chiostro della collegiata dei Santi Pietro e Orso nel capoluogo.



"È un momento di speranza, - ha spiegato l'assessore regionale allo Sviluppo economico Luigi Bertschy - presentando una novità che ci permette di valorizzare le cose belle e poterne godere per tutto l'anno". A questa prima edizione dei premi-acquisto hanno partecipato quindici artigiani. Si sono aggiudicati il premio Giangiuseppe Barmasse, Dario Berlier, Franco Pinet, Luciano Regazzoni e Luciano Tousco, le opere saranno esposte nei prossimi mesi ad Aosta alla collegiata di Sant'Orso ed in altri spazi espositivi della Valle.



Nel frattempo le adesioni degli artigiani alla Fiera di Sant'Orso pervenute sono 997 a fronte di un tetto massimo di mille.