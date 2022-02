Aosta: Il Consiglio chiamato ad approvare il nuovo piano del traffico

Mille polemiche durante l'estate con le opposizioni sulle barricate e la Confcommercio ad attaccare su tutta la linea: sul Piano generale del traffico urbano della di Aosta, in approvazione nella seduta del Consiglio comunale del 23 e 24 febbraio, sono arrivate 39 osservazioni di cittadini ed associazioni.



Il Consiglio è chiamato a votare il documento che ridisegna alcune aree della città come l'Arco d'Augusto che diverrà pedonale e piazza della Repubblica che potrebbe abbandonare la sua funzione di parcheggio. Ed è altresì chiamato a discutere altre tre delibere proposte dalla giunta, oltre a 27 tra mozioni, interrogazioni ed interpellanze dei tre gruppi di minoranza, cinque delle quali rinviate dalla seduta di gennaio.



Tra le altre delibere sarà approvata una variazione di bilancio che stanzia 130.000 euro per l'efficientamento energetico del municipio di piazza Émile Chanoux per la sostituzione dei serramenti del palazzo e 125.000 per asfalti in diverse zone della città; l'amministrazione aderirà poi alla Bimed, la Biennale delle arti e delle scienze del Mediterraneo.



Saranno discussi due diversi ordini del giorno sul caro energia: Forza Italia chiede di intervenire in Regione per calmierare i costi del gas e dell'elettricità; Rinascimento Valle d'Aosta e Lega chiedono al sindaco Gianni Nuti di relazionare sugli aumenti dei costi del teleriscaldamento della Telcha per i cittadini aostani.



Rinascimento, in una mozione, chiede di organizzare in estate e in autunno manifestazioni nei quartieri collaborando con i commercianti e le associazioni di categoria per rendere Aosta "città viva". Forza Italia chiede notizie, con un'interrogazione, del futuro plesso scolastico di Porossan, sulla collina. La Lega chiede di ripristinare la figura del "vigile di quartiere" che alcuni anni orsono era stata attivata con una sede al quartiere Cogne. Forza Italia vuole conoscere i tempi e i costi degli interventi per la riapertura del Palaindoor Marco Acerbi di corso Lancieri d'Aosta.