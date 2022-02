Precipita da cascata di ghiaccio a Cogne

Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto a Cogne per il soccorso ad un ghiacciatore vittima di una caduta sulla cascata Repentance. L'uomo, 29 anni, residente in Veneto, ha riportato un politrauma ed è in pronto soccorso in fase diagnostica. Nel corso della giornata sono stati eseguiti altri 8 interventi per la maggior parte di soccorso a sciatori infortunati su pista.