Via libera alle linee guida per la realizzazione delle reti di fibra ottica

La fibra ottica continua a farsi spazio in Valle d'Aosta: la Giunta regionale ha approvato, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta, le linee guida per la realizzazione, sul territorio valdostano, da parte degli operatori di telecomunicazioni di reti di comunicazione in fibra ottica. La delibera approva la guida di modulistica, i documenti e gli elaborati progettuali a corredo della Scia, la segnalazione certificato d'inizio attività e lo schema di disciplinare per la presentazione delle istanze e delle segnalazioni.



Nello specifico le nuove linee guide prevedono "l'avvio immediato dei lavori con la semplice presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività", si legge in una nota della Regione. Il disciplinare prevede anche le modalità di intervento per la connettività in fibra ottica nelle strade classificate come regionali, "consentendo, laddove possibile- prosegue la nota-, l'utilizzo di tecniche di scavo a basso impatto ambientale con superfici e profondità limitate", anche nell'ottica di limitare i disagi normalmente provocati dai cantieri stradali.



"Per la nostra Regione- spiega l'assessore regionale alle Opere pubbliche Carlo Marzi- rimane prioritario disporre di una moderna infrastruttura di comunicazione, come la fibra, al servizio della propria economia e nell'interesse dei cittadini, delle istituzioni locali, delle imprese e dei turisti".



Aggiunge Marzi: "Con la collaborazione del Celva e dei Comuni snelliamo i procedimenti amministrativi autorizzativi necessari alle opere di posa della fibra ottica: il fine comune è quello di velocizzare al massimo per potenziare la connessione sul territorio e consentire a tutti di poter accedere ai servizi digitali". Per Marzi, "si tratta di attività puntuali e diffuse, che risultano estremamente impegnative se calate su un territorio particolare e complesso come il nostro". Per questo il Consiglio, "da sempre attento al tema- aggiunge-, ha approvato all'unanimità una norma di semplificazione per consentire agli operatori di gestire con maggiore celerità il completamento dei circa 700 chilometri di fibra ottica da connettere alle diverse abitazioni".



Ad oggi, sono 27 i comuni valdostani con lavorazione completata, quattro in fase di lavorazione, 10 con progetto esecutivo, 16 con la commercializzazione già avviata e otto che lo saranno a breve: "Dall'avvio dei lavori, il primo giugno 2018- conclude l'assessore-, lo stato di avanzamento, al nostro insediamento, contava il numero di 10 comuni abilitati ai servizi di collegamento con la fibra ottica".