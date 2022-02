Slitta la scadenza per partecipare al servizio civile in VdA

Dopo la prima proroga al 10 febbraio i giovani tra i 18 e i 28 anni a cui è rivolto il bando avranno tempo fino alle 14 del 9 marzo per per partecipare al servizio civile universale: nuovo rinvio per la scadenza delle candidature.



Le candidature presentate dopo il 10 febbraio sono ammesse con riserva, per candidarsi è necessario compilare il modulo online presente sulla piattaforma Domanda on Line (Dol) al link https://domandaonline.serviziocivile.it. Ai giovani selezionati sarà riconosciuto un assegno mensile di 444,30 euro.



In Valle d'Aosta i progetti di servizio civile universale sono 16 per un totale di 34 posti disponibili, le schede dei singoli progetti possono essere visualizzate sul canale tematico ‘Servizio civile’ del sito internet istituzionale della Regione oppure sul portale web ‘QuiJeunes Vda’ al link https://giovani.regione.vda.it/home, curato dall'Ufficio politiche giovanili.