Nel 2023 centenario Fondazione della Sezione Valdostana dell’A.N.A raduno degli alpini nord ovest

Il Centenario di Fondazione della Sezione Valdostana dell’A.N.A., costituita il 6 settembre 1923, sarà celebrato il prossimo anno ospitando il Raduno del 1° Raggruppamento.

Alpini di tutto il Piemonte, Liguria e Delegazione Francese giungeranno nella nostra regione nei giorni 23 e 24 settembre 2023 e sarà l’occasione per celebrare e ricordare la Storia e la Memoria che le Penne Nere Valdostane abbiano saputo scrivere in un secolo di attività.

Oggi, sabato 12 febbraio, si è svolta ad Asti l’Assemblea con tutti i Presidenti delle 25 sezioni Ana che compongono il Primo Raggruppamento Alpino. La delegazione valdostana era guidata dal Presidente Carlo Bionaz e da una rappresentanza del Consiglio Sezionale. Due le candidate: Aosta e Pinerolo. Dopo l’appassionata ed intensa esposizione del Presidente Bionaz, che ha illustrato ai colleghi le ragioni per le quali la Valle d’Aosta riteneva di poter meritare questo ambito riconoscimento, si è votato a scrutinio segreto.

Lo spoglio è stato emozionante e solo con le ultime schede l’urna ha decretato la vittoria di Aosta con il punteggio di 13 a 11 ed una scheda bianca. “Sono molto felice ed orgoglioso - ha commentato il Presidente Carlo Bionaz che si è detto - felice perché abbiamo saputo mettere in campo le nostre migliori energie, con una sinergia eccezionale degli Enti Istituzionali e Militari che, sin da subito ci hanno assicurato piena collaborazione e sostegno”.

Il Presidente della Giunta Regionale Erik Lavevaz, il Sindaco di Aosta Gianni Nuti il Presidente del Celva Franco Manes, il Colonnello Giovanni Santo, Referente in Valle d’Aosta per il Comando Truppe Alpine che si è detto “orgoglioso perché, nell’anno in cui festeggiamo i 150 anni della nascita degli Alpini; ci è stata riconosciuta ancora una volta la nostra affidabilità organizzativa ampiamente collaudata in passato quando abbiamo ospitato i Campionati Italiani di Sci Alpinismo, le Alpiniadi Invernali, il Raduno Celebrativo per la Medaglia d’Oro del Battaglione Aosta”.

Ed è proprio sul Battaglione Aosta, unico ad essere decorato con Medaglia d’Oro al Valor Militare nella Grande Guerra, che Bionaz ha posto un accento particolare ricordando come i Padri Fondatori della Sezione avessero deciso, quel 6 settembre 1923, di proclamarlo Socio Benemerito ad Honorem. Così, mentre ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino gli alpini con le stellette del Centro Sportivo Esercito conquistano medaglie preziose, gli alpini in congedo salgono alla ribalta con questo successo che riporta al ricordo della Grande Adunata Nazionale del 2003.

Ancora Carlo Bionaz: “Allora lo sforzo fu eccezionale ma la risposta di tutta la Comunità Valdostana ci permise di rispondere con una organizzazione straordinaria. Sono certo che vent’anni dopo, il Raduno del 1° Raggruppamento saprà darci quei segni di continuità importanti per ribadire il rapporto privilegiato tra la Valle d’Aosta e gli Alpini”.

La macchina organizzativa si è avviata subito dopo l’esito della votazione e nelle prossime settimane molti fascicoli verranno assegnati. Il lavoro non mancherà e sarebbe bello che in questa occasione tanti “Alpini Dormienti”, sentissero l’orgoglio e la fierezza del loro Cappello andando nella Sede di Villa Brezzi per offrire la loro disponibilità e magari iscriversi all’ANA in uno dei Gruppi della città: l’Aosta, il Saint Martin de Corléans, l’Arco d’Augusto, il Ponte di Pietra.

Sarebbe un segnale gratificante per la Sezione e per coloro che continuano a credere nei Valori degli Alpini.