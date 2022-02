Donnas: vandalizzato e occupato Palazzo Enriell

Da da diverso tempo si erano accampate all'interno, lasciandolo internamente e esternamente in condizioni igieniche a dir poco fatiscenti. La denuncia è dei consiglieri comunali di Donnas: Anna Jacquemet, Fabio Marra, Jael Bosonin e Lucia Iannuzzi.

"Da quando Donnas ha perso l’Istituto musicale, dopo ben 25 anni di attività, l'edificio é stato completamente abbandonato dal Comune e come sappiamo il degrado diventa una calamita per queste situazioni. Oggi - spiegano i consiglieri - i Fondi PNRR rappresentano per il nostro amato borgo e i tanti edifici comunali li presenti ed abbandonati, l'ultimo treno per cambiare rotta".

Aggiungono i consiglieri: "Ci spiace che in tutto questo la maggioranza, che sta cercando di elaborare un intervento, non abbia mai accettato il confronto e le proposte costruttive della minoranza, limitando di fatto il dibattito. Speriamo quindi per il bene di tutto Donnas che dopo i tanti annunci sentiti in questi 12 anni sul borgo, poi sempre naufragati, non si lascino sfuggire l’opportunità perché il PNRR rappresenta un'occasione unica, un treno che non ripasserà in futuro".