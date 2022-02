Gli italiani preferiscono il sesso virtuale DA PROGRAMMARE

Belpaese colpito nel suo caldo cuore mediterraneo dalla freddezza tecnologica? Sembra proprio così: oggi 1,8 milioni di italiani di età compresa tra i 18 e i 40 anni non hanno una vita sessuale attiva. Il dato emerge applicando alla popolazione italiana le evidenze di un sondaggio realizzato da un sito di incontri su un campione di mille uomini e mille donne intervistati del 24 al 28 gennaio 2022.

Seppure realizzato su un campione non probabilistico, i risultati sono in linea con il «Rapporto Censis-Bayer sui nuovi comportamenti sessuali degli italiani» che —al 2019— riferiva in quella stessa fascia di età l’esistenza di un 11,6% di uomini e di un 8,7% di donne che non fanno sesso: insomma 1,6 milioni di italiani.A causa del Covid e poi dei vari lockdown ed infine delle nuove restrizioni che ancora affliggono gli italiani, scatenando psicosi e depressioni, il fenomeno oggi si è accentuato, ulteriormente.

«La percentuale di maschi 18-40enni che non praticano sesso è salita al 13% e quella delle donne al 9,8%» fa notare Alex Fantini, fondatore della piattaforma. L’incremento maggiore si registra negli uomini: dal 3% del 1999 all’11,6% registrato dal Rapporto Censis-Bayer nel 2019 per arrivare al 13% nel 2022. Nelle donne, invece, la percentuale era alta già da prima: 7,9% nel 1999, per salire all’8,7% nel 2019 ed al 9,8% nel 2022.