SINDACO ROSSET ASSOLTO IN APPELLO, PUÒ TORNARE IN CARICA

Camillo Rosset, albergatore e ristoratore di Nus, potrà tornare alla guida del suo paese come sindaco. La corte d'appello di Torino ha ribaltato la sentenza di primo grado del tribunale di Aosta che, a maggio 2021, aveva condannato per abuso d'ufficio Rosset a sei mesi di reclusione, con pena sospesa.

La vicenda riguarda una delibera della giunta comunale con cui l'amministrazione ha concesso un terreno di sua proprietà per la posa di un padiglione per serate danzanti e feste a Paolo Contoz, ex consigliere regionale e cugino di primo grado di Rosset. Il sindaco non si era astenuto né dalla seduta, né dalla votazione.

Contoz non è mai stato indagato. In appello, Rosset è stato assolto perché il fatto non sussiste. Il sindaco era stato sospeso, dal 15 giugno 2021, dalla carica in forza della legge Severino; il suo posto è stato preso dal vicesindaco, Fabio Grange.