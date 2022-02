La preghiera di Marley

Prova a sentirti solo, infelice, disilluso dal mondo. Prova ad ascoltare gli stessi rumori, a guardare lo stesso scenario, a sentirti imprigionato in una realtà che non cambia mai.

Sono bello, buono, simpatico e sano. Ho qualche annetto, è vero, ma me li porto splendidamente. Sono adottabile in Lombardia e Piemonte. Attualmente mi trovo a NOVI LIGURE (AL) Chiama per me!!