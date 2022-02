Matteo Cignetti oro alle Olimpiadi Young Chef 2022

Matteo Cignetti della Fondazione Turistica VdA dall'#Italia ha vinto l'ambito Trofeo d'Oro all'8° Olimpiade Internazionale Young Chef 2022. Finalmente il momento che tutti stavamo aspettando! IIHM Young Chef Olimpiadi 2022. Una spettacolare cerimonia di chiusura virtuale tira il sipario sulla più grande battaglia culinaria virtuale del mondo per la speranza!

In otto anni di edizioni, mai l’Italia era arrivata cosi in alto: per la prima volta, infatti, la nostra nazione accede al Gran Final delle Olympiad Young Chef.

Lo studente, già vincitore del trofeo Miglior Allievo 2021 a Treviso, durante la prova svolta lunedì scorso, ha convinto la giuria e si è aggiudicato la finale. Dovrà gareggiare contro altre 9 nazioni agguerrite ma intanto, ha ottenuto già un grandissimo risultato: su oltre 55 nazioni partecipanti, è entrato nelle prime dieci, portando in alto l’orgoglio della nostra nazione.

Per lui oggi si terrà la seconda fase, il cosiddetto “Gran Final”, che consentirà alle dieci finaliste di contendersi il trofeo. I finalisti, dovranno realizzare un piatto di pollo dovranno e un dessert utilizzando il paniere degli ingredienti messo a disposizione in via preventiva dalla commissione. In questo caso la valutazione da parte della giuria sarà prettamente tecnica.

Ad giudicare lo studente in qualità di giudici italiani internazionali gli chef Valerio Angelino Catella, giudice internazionale WACS e Alfredo Marzi, executive chef della flotta navale Royal Princess che si avvale di una pluriesperienza professionale italiana ed estera.