Fondo di dieci milioni a sostegno delle imprese produttrici di birre artigianali

E' online il modulo per le imprese produttrici di birre artigianali che, a partire dal 20 gennaio, possono richiedere il contributo a fondo perduto messo a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico per l’anno 2021: è stato infatti istituito il fondo da dieci milioni di euro previsto dal decreto sostegni bis.



L'agevolazione prevede un contributo a fondo perduto pari a 0,23 centesimi per ciascun litro di birra artigianale prodotta e presa in carico nel registro annuale di magazzino nel 2020 o nel registro della birra condizionata. I dati sono quelli presentati dai microbirrifici e dagli esercenti delle piccole birrerie nazionali all'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.



Per birra artigianale si intende la birra prodotta da birrifici indipendenti, e non sottoposta a processi di microfiltrazione e pastorizzazione.



In particolare, un birrificio che richiede il contributo a fondo perduto:



• deve utilizzare impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio



• deve essere economicamente e legalmente indipendente da un altro birrificio;



• non deve operare sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale di altri.



Le modalità per richiedere il contributo sono state stabilite con il decreto direttoriale del 12 gennaio 2022. Maggiori informazioni al seguente link Fondo a sostegno delle imprese produttrici di birre artigianali