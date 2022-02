Lunedì 7 febbraio, alle ore 18.30, al Conservatoire de la Vallée d’Aoste, ad Aosta, il primo evento targato #VDAlavora, “Donne al comando – Storie di imprese al femminile”.

Ancora pochi posti disponibili per partecipare a una serata che porrà al centro della scena la donna come professionista, grazie alle storie di quattro leader al femminile: Valentina Astori, Chief Operation Officer di Arriva Italia, Federica Bieller, Presidente di Skyway Monte Bianco, Cristina Mollis, Founder di NuvO’ e di The OKAPI® Network, Sonia Peronaci, scrittrice, conduttrice televisiva e blogger, fondatrice di Giallo Zafferano. Modererà la serata Mariangela Pira, conduttrice e reporter di SkyTg24, che condurrà gli spettatori alla scoperta del valore aggiunto che una donna è in grado di portare all’interno di un’organizzazione, non solo sul lavoro ma in generale sull’economia, sulla società e sul mondo.

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi tramite il sito vdalavora.it o scaricando l’APP #VDAlavora sui principali Store. Sono disponibili ancora pochi posti. La partecipazione è consentita a chi è in possesso di Green Pass rafforzato e con mascherina FFP2.

Chi sarà impossibilitato a partecipare in presenza potrà seguire la diretta streaming su vdalavora.it.