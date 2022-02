Torna il Printemps Théâtral ad Aosta dopo due anni

Dopo due anni di stop forzato, torna ad Aosta il Printemps Théâtral, i tradizionali rendez-vous con gli spettacoli in francoprovenzale delle compagnie teatrali valdostane: l'iniziativa, giunta alla sua 41^ edizione, è organizzata dalla Fédérachòn Valdoténa di Téatro Populéro in collaborazione con l'assessorato ai Beni culturali della Regione Valle d'Aosta.



Quattro le date inserite nel programma della Saison culturelle: il 5 marzo toccherà alla compagnia "Le Digourdì" di Charvansod, con lo spettacolo "Eun dzano eumparfé"; il 12 marzo a "Le-S-Ami dou Patoué" di Nus con "Pe bien rie fa se amuser" e a "Le Badeun de Chouéléy" di Saint-Christophe con "Pe totta la viya… ou caze"; il 19 marzo a "Le Squiapeun" di Bionaz con "#generasountouch" e a "Le Beurt et Boun" di Pollein con "La bouite moderna" ed infine il 26 marzo a "Lou Tracachement" di Cogne con "Si lou cors pouseusse prèdzè" e a "Le Gantaléi" di Valgrisenche con "Jozé, t'i te?". Gli spettacoli andranno in scena a partire dalle 21, al teatro Splendor di Aosta.



I biglietti saranno in vendita al botteghino del teatro mezz'ora prima dello spettacolo, al costo di 8 euro per gli adulti; l'ingresso è gratuito per i minori di 14 anni: "I biglietti acquistati in prevendita per gli spettacoli del Printemps Théâtral 2020, poi annullato, saranno validi per gli spettacoli di questa edizione", fanno sapere gli organizzatori in una nota.