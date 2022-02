Boom di decessi e di guariti

In Valle d'Aosta è boom di guariti. Sono 890 nelle ultime 24 ore, a fronte di 185 nuovi positivi. Il bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione, sulla base dei dati forniti dall'Usl, conta anche due decessi. Sale così a 510 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia in Valle. Gli attuali positivi scendo a 3.793, di cui 3.731 sono in isolamento domiciliare. I ricoveri passano da 71 a 62. Di questi 57 sono ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali Umberto Parini e Beauregard, e cinque, uno in meno di ieri, in Terapia intensiva al Parini. I tamponi effettuati nell'ultima giornata sono stati 1.806.

In Italia 118.994 nuovi casi e 395 morti. Cdm ok a dl con nuove norme scuola e Green Pass: news e bollettino

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con le nuove norme anti-Covid. Il provvedimento rende illimitata la durata del Green Pass per chi ha tre dosi di vaccino (oppure due dosi e, in aggiunta, è guarito dal virus). Viene limitato il ricorso alla Dad a scuola, stop anche alle restrizioni per i vaccinati nelle zone rosse. Il premier Draghi: "Oggi riapriamo di più il Paese, l'Italia sarà più libera". La Lega non vota le misure sulla scuola "perché discriminano gli alunni non vaccinati". Il ministro Speranza: con il calo dei ricoveri delle ultime settimane, "siamo in una fase nuova". In 24 ore, scendono le terapie intensive (-25, 1.524) e i ricoveri ordinari (-323, 19.550). I nuovi contagi sono 118.994, con 395 decessi e tasso di positività al 12,3% (BOLLETTINO - MAPPE - GRAFICHE).

"Il 92% dei docenti è in presenza e l'81% dei ragazzi in classe. I casi e le quarantene sono aumentati dopo Natale, ma adesso siamo a una sorta di plateau grazie agli interventi che abbiamo realizzato fino ad ora". Lo ha detto al termine del Consiglio dei ministri il ministro dell'Istruzione Bianchi. "Marciamo verso una nuova normalità anche se con cautela perché il virus è ancora presente. Abbiamo consolidato un'indicazione per la scuola secondaria, con un tasso di vaccinazione molto alta. Per i più piccoli abbiamo innalzato la soglia per la dad, ma la quarantena dura cinque giorni".