A Saint Pierre Giorgia Madonno torns con Sospese Apparenze

La mostra aprirà Giovedì 3 Febbraio 2022 con la presenza dell’artista e continuerà fino a mercoledì 9 Febbraio, presso il Vicoletto - Passaggio Folliex 9/A – 11100 – Aosta (AO).di Ierardi Franca, che, amante dell’arte locale, ne supporta la diffusione ospitando settimanalmente nuovi artisti e creando una connessione tra loro e i suoi avventori.

Nelle raffinate opere in china, acquerello e grafite su carta di Giorgia Madonno, compaiono apparenze leggere, sospese, gentili, poetiche. paesaggi dell’animo che fluttuano nel vuoto. Si percepisce un bisogno rarefatto di silenzio, di contemplazione e solitudine, davanti agli occhi sfilano solidi massi senza peso, ombre nere come nuvole di passaggio, vuoti che bilanciano i pieni, bianco ovattato che evoca l’uniforme levigatezza della neve, colori naturali di cielo e terra.

Lo sguardo è interiore e profondo, le opere emanano una sofferenza sottile che rimane assopita o alla ricerca silenziosa di una via di fuga e di pace in una dimensione onirica e di senso più ampio. La ricerca stilistica dell’artista oscilla tra oriente e occidente, ispirata dai più di quindi anni di vita in Asia (tra Cina e Singapore) e in dialogo con una pressante necessità di riconnessione con le proprie radici e il ritorno a Meod, luogo del cuore che sta alla base del senso, luogo scelto per non perdersi o ritrovarsi, per non dimenticare da dove si arriva, per non dare per scontato, per rimettere in prospettiva le cose importanti, per radicarsi sapendo che si e' stati fortunati ad aver potuto dare uno spazio piu' grande e arioso alle radici ma anche che a volte serve fermarsi per crescere.

Artista: Giorgia Madonno

Artista, Art mentor, imprenditore, professore universitario e consulente/facilitatore. Ha vissuto in Italia, Francia, Stati Uniti, Cina e Singapore. Come artista (Visual Art) crea opere che indagano il significato di “essere umano” e il suo processo di trasformazione e la connessione con la propria anima, oppure coglie l’essenza dei luoghi in cui ha vissuto e viaggiato. E’ anche Graphic Recorder e insegnante di Creatività e disegno. Ha esposto le sue opere in varie mostre individuali e collettive a Singapore e in Italia.

Ha creato la piattaforma ThroughArt per diffondere l’arte nella vita di tutti i giorni e ha creato la metodologia Art4Transformation&Creativity per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva, la creatività e le abilità interpersonali attraverso la metafora artistica. Come professionista, dopo 15 anni in azienda come Direttore del Personale ha fondato Marco Polo Consulting una società di consulenza in sviluppo organizzativo e innovazione che da Hong Kong opera in tutto il mondo.

A livello accademico ha una doppia Laurea in comunicazione alle università di Torino e Lione ed è’ stata professore in Comportamento Organizzativo e Risorse Umane all’ EMBA della MIP/Tongji University in Cina.

Www.troughart.com

Www.instagram.com/giorgiamadonno