Dopo le categorie datoriali sondiamo il livello di gradimento dei sindacati

Quando si tratta di tutelare i propri interessi professionali molti lavoratori preferiscono occuparsi in prima persona delle proprie faccende. Solo se ciò non è sufficiente la faccenda passa a sindacati ed organizzazioni sociali.

I lavoratori ritengono che i propri interessi siano tutelati dai sindacati?

Quale è il grado di gradimento dell’operato dei sindacati in questo momento di crisi? A grandi linee è questa la domanda che poniamo ai nostri lettori per cercare di capire la capacità dei sindacati di rappresentare alcune categorie. Le organizzazioni sindacali sono in grado di tutelare gli immigrati, i lavoratori dipendenti, le donne, i pensionati, i giovani ed i lavoratori atipici?

Il diritto sindacale è la facoltà di aderire a un’organizzazione sindacale al fine di tutelare le libertà fondamentali all’interno del luogo di lavoro. Ma i sindacati sanno tutelare i lavoratori dipendenti?

